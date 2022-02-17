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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

مدبولي
مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومسئولي الجهات المعنية.


فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، والسيد حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والسيدة/ مي فريد، معاون وزير المالية.


وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار ما تم الاتفاق عليه من أهمية عقد اجتماع شهرى لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى ستسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.


وأشار الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً لمحافظة بورسعيد، لمتابعة موقف منظومة التأمين الصحى الشامل على أرض الواقع، موضحاً أن الزيارة تضمنت تفقد عدد من المستشفيات، لمتابعة تسلسل دورة عمل المنظومة، والاطلاع على الجهود المبذولة فى هذا الإطار لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالى المحافظة التى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكداً أنه يتم العمل على استكمال المتطلبات الخاصة بباقى محافظات تلك المرحلة، بما يسهم فى الإسراع بتطبيق المنظومة بها.


واستعرض الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، عدداً من المؤشرات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مرحلتها الأولى، موضحاً أن المسجلين بالمنظومة وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 5 ملايين مواطن، وذلك بمحافظات بورسعيد، والاقصر، والاسماعيلية، وأن اجمالى عدد الخدمات الطبية المقدمة للمسجلين، وصل إلى أكثر من 8.5 مليون خدمة، من خلال 52 مستشفى، و310 وحدات ومراكز، كما تم إجراء أكثر من 130 ألف عملية جراحية.


وتطرق الاجتماع، إلى جهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث أشار الدكتور أشرف إسماعيل إلى أن اجمالى عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة وصل إلى 113 منشأة، إلى جانب تسجيل 34 منشأة أخرى، موضحاً أنه يتم عمل زيارات تقييمية لجميع المنشآت التي تقدمت للحصول علي التسجيل الاعتماد على مستوى الجمهورية.


ومن جانبهم، عرض مسئولو متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، خلال الاجتماع، موقفاً تفصيلياً، للمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات، والجداول الزمنية المقررة للانتهاء منها. 

 
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد العطار عددا من المحاور في ضوء  الحديث عن الموقف التنفيذي للمنظومة، تتمثل في البنية التحتية والربط الشبكي، بالإضافة إلى تطبيقات المنظومة الرقمية، وموقف محور الربط البيني، بجانب  محور النشر والتعميم، متطرقا إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما تتضمنه من مخطط زمني للانتهاء من تطبيقات المنظومة، والخطة قصيرة المدى حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

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