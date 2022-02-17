عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن أفضل تشكيل في الأسبوع من البطولة بعد انتهاء المرحلة الأولى من ذهاب دور الـ16.

 

وفاز باريس سان جيرمان بهدف نظيف على ريال مدريد، بينما اكتسح مانشستر سيتي نظيره سبورتنج لشبونة بخماسية، قبل أن يقود محمد صلاح ليفربول للفوز على إنتر ميلان بثنائية نظيفة، وأخيرًا بايرن ميونخ وتعثره بهدف لمثله ضد ريد بول سالزبورج.

 

الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا نشر تشكيل الأسبوع من دور الـ16، والذي شهد تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قيادة الهجوم رفقة كيليان مبابي.

 

بجانب محمد صلاح، يتواجد الثنائي فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون من ليفربول، وخماسي من مانشستر سيتي، أبرزهم رياض محرز، ولاعبان من باريس سان جيرمان، ولاعب من ريال مدريد.

 

تشكيل الأسبوع من دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: "كورتوا (ريال مدريد).

الدفاع: روبرتسون وفان دايك (ليفربول)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين (مانشستر سيتي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

 

وحل محمد صلاح في المركز الثالث من  النسخة العاشرة لاستفتاء صحيفة "الجارديان" البريطانية لاختيار أفضل 10 لاعبين كرة قدم في العالم، حيث صوت 219 قاضيا (لاعبون سابقون ومدربون وصحفيون) لتحديد الترتيب النهائي.

وحل نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، في المركز الثالث،  قبل هداف نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

وفيما يلي ترتيب أفضل عشرة لاعبين في العالم في العام 2021 وفقا لاستفتاء "الجارديان":

1 - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ، من بولندا).

2 - ليونيل ميسي (برشلونة وباريس سان جيرمان، من الأرجنتين).

3 - محمد صلاح (ليفربول، من مصر).

4 - كريم بنزيما (ريال مدريد، من فرنسا).

5 - جورجينيو (تشيلسي - من إيطاليا).

6 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، من فرنسا).

7 - إيرلينغ هلاند (بوروسيا دورتموند، من النرويج).

8 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ومانشستر يونايتد، من البرتغال).

9 - نغولو كانتي (تشيلسي - من فرنسا).

10 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - من بلجيكا).

دوري ابطال أوروبا باريس سان جيرمان محمد صلاح ليفربول بايرن ميونخ كيليان مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

فئتان فقط من غير السعوديين لهما الحق بأداء مناسك فريضة الحج العام الجاري

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

تكليفات رئاسية ببدء إجراءات تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يهنئ بعثة مصر بذهبية السيدات وفضية الرجال ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة

إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي.. فيديو

مصر تحصد ذهبية وفضية الفرق ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة

بتتهم أمهاتنا ليه |مصطفى بكري يناشد الأعلى للإعلام بمحاسبة مذيع.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ستلعب دورًا حاسمًا فى نجاح مكافحة تغير المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

أنا أسف يا ندوشة .. هل عاد أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

طقس اليوم .. الأرصاد : عودة لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ