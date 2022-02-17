محمد صلاح يقود تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن أفضل تشكيل في الأسبوع من البطولة بعد انتهاء المرحلة الأولى من ذهاب دور الـ16.

وفاز باريس سان جيرمان بهدف نظيف على ريال مدريد، بينما اكتسح مانشستر سيتي نظيره سبورتنج لشبونة بخماسية، قبل أن يقود محمد صلاح ليفربول للفوز على إنتر ميلان بثنائية نظيفة، وأخيرًا بايرن ميونخ وتعثره بهدف لمثله ضد ريد بول سالزبورج.

الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا نشر تشكيل الأسبوع من دور الـ16، والذي شهد تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قيادة الهجوم رفقة كيليان مبابي.

بجانب محمد صلاح، يتواجد الثنائي فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون من ليفربول، وخماسي من مانشستر سيتي، أبرزهم رياض محرز، ولاعبان من باريس سان جيرمان، ولاعب من ريال مدريد.

تشكيل الأسبوع من دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: "كورتوا (ريال مدريد).

الدفاع: روبرتسون وفان دايك (ليفربول)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين (مانشستر سيتي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

وحل محمد صلاح في المركز الثالث من النسخة العاشرة لاستفتاء صحيفة "الجارديان" البريطانية لاختيار أفضل 10 لاعبين كرة قدم في العالم، حيث صوت 219 قاضيا (لاعبون سابقون ومدربون وصحفيون) لتحديد الترتيب النهائي.

وحل نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، في المركز الثالث، قبل هداف نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

وفيما يلي ترتيب أفضل عشرة لاعبين في العالم في العام 2021 وفقا لاستفتاء "الجارديان":

1 - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ، من بولندا).

2 - ليونيل ميسي (برشلونة وباريس سان جيرمان، من الأرجنتين).

3 - محمد صلاح (ليفربول، من مصر).

4 - كريم بنزيما (ريال مدريد، من فرنسا).

5 - جورجينيو (تشيلسي - من إيطاليا).

6 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، من فرنسا).

7 - إيرلينغ هلاند (بوروسيا دورتموند، من النرويج).

8 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ومانشستر يونايتد، من البرتغال).

9 - نغولو كانتي (تشيلسي - من فرنسا).

10 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - من بلجيكا).