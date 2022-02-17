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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جياني انفانتينو: أبوظبي قدمت بطولة عالم للأندية رائعة بجميع المقاييس

صدى البلد

 أشاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بالتميز الكبير الذي حققته عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي في استضافتها لبطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021 والتي أقيمت منافساتها خلال الفترة 3-12 فبراير 2022 في "استاد محمد بن زايد" و"استاد آل نهيان".

 

واختتمت النسخة الثامنة عشرة من البطولة، والخامسة المقامة في دولة الإمارات منذ عام 2009، بتتويج نادي تشيلسي الإنجليزي بالكأس الأغلى في عالم كرة القدم للأندية بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، بحضور جماهيري بلغ 32,871 مشجع في "استاد محمد بن زايد". وشهدت البطولة ثمانية مباريات مليئة بالإثارة بمشاركة أبطال القارات في العالم. واستمرت البطولة لمدة عشرة أيام في العاصمة أبوظبي، حيث شهدت إقبال أكثر من 135 ألف مشجع في المدرجات من جميع أنحاء العالم.

 

وأشاد انفانتينو بجهود دولة الإمارات التي قادت لتقديم هذه البطولة الناجحة، وقال: "قدمت أبوظبي بطولةً رائعةً بجميع المقاييس، لتواصل الابهار التنظيمي طوال السنوات الماضية، متوجها بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على التنظيم المذهل لهذه البطولة التي شهدت مباريات قوية وحضوراً استثنائياً من جماهير العالم، مثل البرازيل وبريطانيا ومصر والمملكة العربية السعودية، لمشاهدة الأداء المبهر الذي قدمته الأندية المشاركة والتنظيم الرائع في ملاعب أبوظبي والطقس الجميل في العاصمة".

 

وأضاف انفانتينو: "شهدت البطولة التزاماً مميزاً من جميع الجهات بجميع البروتوكولات الصحية بما ينسجم مع قوانين الدولة وحرصاً على سير البطولة بمنتهى السلاسة، حيث كانت صحة اللاعبين والحكام والمسؤولين أبرز أولوياتنا، مع الحرص على عدم التأثير على متعة كرة القدم أو أداء الفرق المشاركة".

جياني انفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للاندية استاد محمد بن زايد تشيلسي الإنجليزي

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