مصر تحصد ذهبية وفضية الفرق ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة

توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة "سيدات ورجال" بذهبية وفضية منافسات الفرق في بطولة إفريقيا المقامة بالعاصمة الأوغندية "كامبالا" في الفترة من 14 وحتى 20 فبراير الجاري.



واستطاع منتخب السيدات والمكون من "ضحى هاني - نور يسري - هنا زاهر - جنا هشام - جنا أشرف" حصد الميدالية الذهبية بعد الفوز على المنتخب الأوغندي بنتيجة 3 - 1 في لقاء قوي شهد حضور الجماهير الأوغندية التي حرصت على مؤازرة فريقها.



فيما حصد منتخب الرجال المكون من "أحمد صلاح - أدهم حاتم - عبد الرحمن عبد الحكيم - محمد مصطفى كامل - كريم محمود عزت" الميدالية الفضية عقب الخسارة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 0-3.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات الفردي بداية من غد وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.