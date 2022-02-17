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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عثمان : تنفيذ أنشطة بـ 70 مدرسة و33 مركز شباب للتوعية بأضرار المخدرات

صدى البلد

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هناك 
برامج توعوية ضمن برنامج "اختار حياتك" في 70 مدرسة ،كذلك تنفيذ الأنشطة والبرامج في 33 مركز شباب ، كما خضع 7248موظف بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها  للكشف عن تعاطى المخدرات .

وأضاف عثمان الى انه تم  الكشف على  228  سائق حافلات مدرسية وأن نسبة تعاطى سائقي المدارس بالمحافظة انخفضت لـ 0.5% ،وكذلك الكشف 18509 سائق مهني على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومن يثبت تعاطيه يتم احالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر ، ،كذلك تنفيذ مبادرات توعوية للمصطافين على الشواطئ خلال فترة الصيف عن أضرار تعاطى المخدرات وآليات التواصل مع الخط الساخن"16023" للعلاج من الإدمان . مجانا وفى سرية تامة

وكان قد أطلق اليوم الصندوق بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية  مهرجان تحت عنوان " صحتك أمانة .. أنت أقوى من المخدرات " وذلك بقصر الثقافة بمحافظة الإسماعيلية  للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات والتصدي للظاهرة لحماية شباب المحافظة من الوقوع في براثن الإدمان

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