تاج الدين: أوميكرون أكثر انتشارا وعدوانية والإصابات تكون بشكل عائلي.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن متحوري دلتا و أوميكرون هما الأكثر شيوعا على مستوى العالم، لافتا إلى أن مصر تشهد ارتفاع في أعداد الإصابات.

وأشار "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن درجة الإصابة بمتحور أوميكرون في أغلب الحالات تكون بسيطة.

وأشار "تاج الدين" إلى أن الأطفال كانوا معرضين للإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة، ولكنه أكثر شيوعا هذه الفترة نظرا لأن متحور أوميكرون أكثر انتشارا وعدوانية، والإصابات تكون بشكل عائلي.

الأنفلونزا الموسمية

وعن الجرعة الثالثة من اللقاح، أوضح عوض تاج الدين أن مدة فاعلية اللقاح تمتد من 6 إلى 9 شهور، ومن مرت عليه هذه المدة عليه أن يحصل على الجرعة الثالثة من اللقاح، وهو أمر معروف عن الفيروسات ومنها الأنفلونزا الموسمية.