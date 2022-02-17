إلى الأحد.. الأرصاد : أمطار بشمال الصعيد والبحر الأحمر وسيناء |فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من ظهر غد الجمعة.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن البلاد ستقع تحت تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، فضلا عن تعرض البلاد لمنخفض جوي على البحر المتوسط.

الأرصاد .. ذروة الموجة سيكون يوم السبت

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة مستمرة حتى يوم الأحد، وسنشهد تساقط أمطار تصل لحد السيول على بعض مدن محافظة سيناء، وذروة الموجة سيكون يوم السبت.

وأشارت إلى أن أكثر المناطق تأثرا بسقوط الأمطار ستكون مناطق شمال الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وسيناء.