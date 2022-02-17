مصطفى فتحي يسجل في غياب حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي

تعادل الاتحاد مع التعاون بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب الملك عبدالله ببريدة، في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم عبدالرزاق حمدالله بهدف مبكر لمصلحة الاتحاد في الدقيقة الثانية، واستطاع مصطفى فتحي أن يدرك التعادل لفريق التعاون بعد خطأ غريب من الحارس جروهي في الدقيقة “59”.

وشهدت مباراة التعاون والاتحاد غياب المحترف المصري بصفوف الأخير أحمد حجازي؛ للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركة بكأس أمم أفريقيا.

ورفع التعاون رصيده إلى النقطة 22 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 48 في صدارة الجدول.