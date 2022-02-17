عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالحكم: الاتحاد الأوروبي خصّص 150 مليار يورو للشراكة الاستراتيجية مع أفريقيا ..فيديو

محمد عبدالحكم
محمد عبدالحكم

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك إرادة سياسية قوية من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم وتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الحكم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "هذه الإرادة انعكست في تصريحات الرئيس ماكرون الذي تتولى دولته رئاسة الاتحاد الأوروبي، والذي أعلن في أول يناير الماضي أن القمة الأوروبية الأفريقية سوف تعمل على تأسيس عقد جديد اقتصادي ومالي مع أفريقيا".

وأشار: "الاتحاد الأوروبي في إطار اعتزامه التوجه إلى شراكة استراتيجية جديدة مع القارة الأفريقية قرر تخصيص 150 مليار يورو في ديسمبر الماضي في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي التي أطلقها في ديسمبر الماضي والمعروفة باسم البوابة العالمية والتي تم من خلالها تخصيص 300 مليار يورو للتعاون الدولي".

وأوضح السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "إرادة الاتحاد الأوروبي تكمن في النظر نظرة غير تقليدية للقارة الأفريقية والتوجه إلى إقامة شراكة استراتيجية جديدة مع أفريقيا".
 

الاتحاد الأوروبي مساعد وزير الخارجية الأسبق القارة الافريقية إفريقيا مساعد وزير الخارجية القمة الأوروبية الأفريقية قارة افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

تشهد نشاطًا .. البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل |فيديو

فئتان فقط من غير السعوديين لهما الحق بأداء مناسك فريضة الحج العام الجاري

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

مصر بالقائمة.. أوروبا تبحث عن بدائل لجلب الغاز بعيدا عن ضغط روسيا

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. برشلونة يتعادل مع نابولي عبر توريس من ضربة جزاء بالدوري الأوروبي

الزمالك يخوض تدريبه الأساسي في ملعب 11 نوفمبر.. غدًا

سفير مصر في أنجولا يوجه الدعوة لبعثة الزمالك على العشاء

الدوري السعودي أمنيتي.. أبو جبل في النصر بـ 2 مليون دولار سنويا

سوق المستعمل.. 5 سيارات "أقل 120 ألف جنيه" في السوق المصري

مصطفى فتحي يسجل في غياب حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ