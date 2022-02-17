عبدالحكم: الاتحاد الأوروبي خصّص 150 مليار يورو للشراكة الاستراتيجية مع أفريقيا ..فيديو

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك إرادة سياسية قوية من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم وتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الحكم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "هذه الإرادة انعكست في تصريحات الرئيس ماكرون الذي تتولى دولته رئاسة الاتحاد الأوروبي، والذي أعلن في أول يناير الماضي أن القمة الأوروبية الأفريقية سوف تعمل على تأسيس عقد جديد اقتصادي ومالي مع أفريقيا".

وأشار: "الاتحاد الأوروبي في إطار اعتزامه التوجه إلى شراكة استراتيجية جديدة مع القارة الأفريقية قرر تخصيص 150 مليار يورو في ديسمبر الماضي في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي التي أطلقها في ديسمبر الماضي والمعروفة باسم البوابة العالمية والتي تم من خلالها تخصيص 300 مليار يورو للتعاون الدولي".

وأوضح السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "إرادة الاتحاد الأوروبي تكمن في النظر نظرة غير تقليدية للقارة الأفريقية والتوجه إلى إقامة شراكة استراتيجية جديدة مع أفريقيا".

