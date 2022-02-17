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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجريدة الرسمية الجزائرية تنشر قائمة بالكيانات والشخصيات الإرهابية المحظورة في البلاد

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، عبر مرسوم تنفيذي نُشر في الجريدة الرسمية، عن لجنة تصنيف الكيانات والشخصيات الإرهابية.

وجاء في الجريدة الرسمية، أن هذا القرار يهدف لتسجيل الأشخاص والكيانات الإرهابية، في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.

وأوضح القانون في مادته الثانية، أن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية الملحقة بهذا القرار، تتضمن قسمين ( أشخاص وكيانات ).

ويعتبر نشر القائمة المذكورة بمثابة "تبليغ القائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات، اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجلين بها وحجز و/أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية، من ممتلكاتهم التي يحوزونها أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وكذا منعهم من السفر بالنسبة للأشخاص".

وتضمنت القائمة الأولية، حركتي رشاد والماك ( الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل)، كما تضمنت القائمة الاسمية قيادات وعناصر الحركتين المتواجدين خارج الجزائر.

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