خالد عجاج يتحدث عن ذكرياته مع السهر في فترة الشباب..فيديو

حل المطرب خالد عجاج والمطرب محمد دياب ضيفين على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون ".

وتحدث المطرب خالد عجاج، عن ذكرياته مع السهر في فترة الشباب، قائلا:" مقاييس وطرق السهر اختلفت كثيرا الآن وزمان كنا بنسهر أمام نهر النيل ".

وقال خالد حجاج:" زمان كان في حفلات كثيرة وكانت بتبدأ في الليل وتنتهى مع فجر اليوم التالي، وكانت هذه الأيام جميلة لكل المطربين".

وأضاف خالد عجاج:" زمان كان ممكن تلاقي حفلة بها 5 أو 6 فقرات لعدد من النجوم الكبار، والحفلات كانت تبدأ من الساعة 12 بليل وحتى الفجر ".

وأبدع المطرب خالد عجاج والمطرب محمد دياب في غناء مجموعة من أروع الأغاني على مسرح "سهرانين" وسط تصفيق الجمهور .