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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

صدى البلد

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر لها عصر غد الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، اليوم بأحد الفنادق بالعاصمة السودانية الخرطوم، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، ومسئولي الهلال و«كاف».

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.


وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين غدًا، والتأكيد على موعد الوصول إلى الملعب قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.

واختتم الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية.

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويخوض الأهلي أول مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدًا فى الثالثة عصرًا أمام الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

 

الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني الأهلي والهلال السوداني ملعب الجوهرة الزرقاء الخرطوم سيد عبد الحفيظ سمير عدلي

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