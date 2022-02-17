سفير مصر في أنجولا يوجه الدعوة لبعثة الزمالك على العشاء

وجه السفير محمد صفوت سفير مصر لدى أنجولا الدعوة على العشاء لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة في أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ولبى جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وأمير مرتضى المشرف على الكرة الدعوة كما حضرها أفراد البعثة الإعلامية في وجود أمنية مدحت القنصل بالسفاره المصريه بالإضافة إلى طاقم الضيافه لطائره مصر للطيران بقيادة محمد العيدروسي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وصلت إلى أنجولا بالأمس استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا وتضم كل من: حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.