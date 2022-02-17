عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض تدريبه الأساسي في ملعب 11 نوفمبر.. غدًا

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي غدا على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، استعدادا لمباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وكان الزمالك خاص تدريب الأول بالعاصمة الأنجولية لواندا مساء اليوم الخميس على ملعب كوكوريس التابع لأحد البنوك. 

جدير بالذكر أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا وتضم كل من: حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

تشهد نشاطًا .. البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل |فيديو

فئتان فقط من غير السعوديين لهما الحق بأداء مناسك فريضة الحج العام الجاري

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

مصر بالقائمة.. أوروبا تبحث عن بدائل لجلب الغاز بعيدا عن ضغط روسيا

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. برشلونة يتعادل مع نابولي عبر توريس من ضربة جزاء بالدوري الأوروبي

الزمالك يخوض تدريبه الأساسي في ملعب 11 نوفمبر.. غدًا

سفير مصر في أنجولا يوجه الدعوة لبعثة الزمالك على العشاء

الدوري السعودي أمنيتي.. أبو جبل في النصر بـ 2 مليون دولار سنويا

سوق المستعمل.. 5 سيارات "أقل 120 ألف جنيه" في السوق المصري

مصطفى فتحي يسجل في غياب حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ