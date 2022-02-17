تدريبات بدنية وتقسيمة قوية في مران الزمالك بأنجولا

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخصيص فقرة تدريبات بدنية في مران اليوم الذي أقيم على ملعب ملعب كوكوريس بالعاصمة الأنجولية لواندا في إطار الاستعداد لمباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض بعدها لاعبو الفريق الأبيض تدريبات فنية وتقسيمة قوية في منتصف الملعب شهدت ندية وحماس من قبل لاعبي الفريق قبل المباراة المرتقبة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا.

وتضم كل من: حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.