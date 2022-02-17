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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد دعوة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية".. ميري: المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي..فيديو

الإعلامي خالد ميري
الإعلامي خالد ميري

قال الإعلامي خالد ميري، إن الرجل المصري بدأ يغير من حقوق المرأة، خاصة بعد دعوة شيخ الأزهر إلى إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” لحفظ حقوق المرأة العاملة والداعمة لزوجها.

 

وأضاف خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشريعة الإسلامية تحترم المرأة و أعطت المرأة حقوقها كاملة.

 

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن الأزهر الشريف له دور هام في تجديد الخطاب الدينى وأصبح منارة للفكر، مؤكدا أن الامام أحمد الطيب شيخ الأزهر قدير وذو فكر.

 

وأشار مقدم برنامج “كلمة السر” إلى أنه لتحويل تلك الفتوى لا بد من تعديل تشريعي، خاصة أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في الحصول على حقوقها.  

 

خالد ميري الازهر الشريف حقوق المرأة الأزهر إعلامي

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