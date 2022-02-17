عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر ببرلين يبحث فرص زيادة جذب الاستثمارات الألمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

السفير المصرى فى
السفير المصرى فى برلين يناقش زيادة نشاط الشركات الألمانية

استضاف أعضاء مؤسسة NUMOV الألمانية المعنية بتعزيز التعاون الاقتصادي بين ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط، السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية فى برلين مساء يوم أمس الأربعاء، في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا والترويج للفرص الاستثمارية في مصر. 
 

وأشار السفير خالد جلال خلال الاجتماع إلى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا سياسياً واقتصادياً، وعرض جهود الإصلاح والتحديث الاقتصادي في مصر والمؤشرات الاقتصادية الكلية وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار بما يتيح فرصاً واسعة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية الثنائية.
 

كما تناول السفير المصري بشكل مفصل التطورات الإيجابية والفرص الاستثمارية في القطاعات والمشروعات القومية، ولاسيما إنشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، منوهاً بالتقدم السريع المحرز في إنشائها، وكذلك تطوير البنية التحتية وهو ما انعكس في تقدم مصر في المؤشرات الدولية للطرق والبنية التحتية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظل تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مصر ورقمنة الخدمات الحكومية بما يعزز من مناخ الأعمال.
 

كما نوه السفير خالد جلال لخطط مصر للتحول لمركز إقليمي لنقل وتداول الطاقة والفرص الاستثمارية غير المحدودة في هذا قطاع، سواء النفط والغاز في ظل الإمكانات المصرية الكبيرة من الغاز الطبيعي وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، أو الطاقة المتجددة وفرص تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين وتصديره لألمانيا وأوروبا في إطار استراتيجيتي الهيدروجين الألمانية والأوروبية.
 

وأخيراً، استعرض السفير خالد جلال المقومات والحوافز الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن النفاذ للأسواق الرئيسية من خلال شبكة اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر ولاسيما السوق الأفريقي على ضوء دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز النفاذ. 
 

كما أنه جرى الاتفاق على قيام السفارة المصرية فى برلين بتنظيم زيارة لأعضاء المؤسسة لمصر تمتد أسبوعاً إعتباراً من ٢٠ مارس ٢٠٢٢، وذلك حتى يتسنى لقاء المسؤولين المعنيين، علاوة على القيام بزيارات ميدانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مصر المشروعات القومية التحول الرقمي التعاون الاقتصادى تكنولوجيا المعلومات شرق المتوسط المؤشرات الاقتصادية الشرق الاوسط منتدى غاز شرق المتوسط برلين منطقة الشرق الأوسط الطاقة المتجددة النفط والغاز تطوير البنية التحتية سفير جمهورية مصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشروعات التحول الرقمى منتدى غاز شرق السفير خالد جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

توترات روسيا وأوكرانيا ترفع الذهب فوق 1900 دولار

تشهد نشاطًا .. البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل |فيديو

موضوعات متعلقة

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ستلعب دورًا حاسمًا فى نجاح مكافحة تغير المناخ

تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة السويدي المصرية والحكومة المالاوية

وزير الخارجية يشارك في القمة العالمية للتنمية المستدامة WSDS-2022

سفير مصر برام الله:نقف بجانب الشعب الفلسطيني لتحقيق طموحه المشروع بإقامة دولته

مصر: محاولات تهجير الفلسطينيين من حي "الشيخ جراح" انتهاك للقانون الدولي

الحزب الحاكم في غينيا الاستوائية يؤكد ضرورة تعزيز تعاون دول جنوب إفريقيا مع مصر

مصر والجبل الأسود تتفقان على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19

تعزيز التعاون بين مصر وبلغاريا في الطاقة والنقل الجوي والتعليم

ترشيحاتنا

القصر العيني: تحور أوميكرون سيضعف كورونا.. وانتشاره يساعد على تقوية المناعة.. فيديو

قمة إفريقيا أوروبا ..مطالب عاجلة ومهمة من قادة القارة السمراء |ماذا قالوا؟

سفير مصر ببرلين يبحث فرص زيادة جذب الاستثمارات الألمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

اسمه جوش| من هو حبيب ابنة عمرو دياب الجديد

فرنسا تنهي التحقيق في حادث إسقاط طائرة رئيسا رواندا وبوروندي عام 1994

رفض استئناف أحمد سعد على دفع 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ