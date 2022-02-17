لمواجهة زاناكو الزامبي.. أعضاء السفارة المصرية في لوساكا يستقبلون بعثة بيراميدز

حرص أعضاء السفارة المصرية في العاصمة الزامبية لوساكا على التواجد في استقبال بعثة فريق نادي بيراميدز لدى وصولها إلى مطار لوساكا، استعدادا لمواجهة زاناكو الزامبي في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى زامبيا، السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا والمندوب الدائم لدى الكوميسا، والمستشار محمود العشماوي نائب السفير ومحمد عبد الله السكرتير الثاني ومدير المكتب التجاري وطارق سعودي الملحق المالي للسفارة وأشرف سنة الملحق الإداري للسفارة ومحمد سمير الملحق الإداري بالمكتب التجاري.

ووجه المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في زامبيا الشكر لأعضاء السفارة المصرية على الاستقبال الحافل وإنهاء كافة الإجراءات في سهولة ويسر ومعبرا عن بالغ تقدير نادي بيراميدز لجهود السفارة والدبلوماسية المصرية في جميع دول العالم.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على أهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.