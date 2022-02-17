عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمواجهة زاناكو الزامبي.. أعضاء السفارة المصرية في لوساكا يستقبلون بعثة بيراميدز

أعضاء السفارة المصرية
أعضاء السفارة المصرية في لوساكا

حرص أعضاء السفارة المصرية في العاصمة الزامبية لوساكا على التواجد في استقبال بعثة فريق نادي بيراميدز لدى وصولها إلى مطار لوساكا، استعدادا لمواجهة زاناكو الزامبي في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى زامبيا،  السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا والمندوب الدائم لدى الكوميسا، والمستشار محمود العشماوي نائب السفير ومحمد عبد الله السكرتير الثاني ومدير المكتب التجاري وطارق سعودي الملحق المالي للسفارة وأشرف سنة الملحق الإداري للسفارة ومحمد سمير الملحق الإداري بالمكتب التجاري.    

ووجه المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في زامبيا الشكر لأعضاء السفارة المصرية على الاستقبال الحافل وإنهاء كافة الإجراءات في سهولة ويسر ومعبرا عن بالغ تقدير نادي بيراميدز لجهود السفارة والدبلوماسية المصرية في جميع دول العالم.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على أهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

توترات روسيا وأوكرانيا ترفع الذهب فوق 1900 دولار

تشهد نشاطًا .. البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل |فيديو

ترشيحاتنا

القصر العيني: تحور أوميكرون سيضعف كورونا.. وانتشاره يساعد على تقوية المناعة.. فيديو

قمة إفريقيا أوروبا ..مطالب عاجلة ومهمة من قادة القارة السمراء |ماذا قالوا؟

سفير مصر ببرلين يبحث فرص زيادة جذب الاستثمارات الألمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

اسمه جوش| من هو حبيب ابنة عمرو دياب الجديد

فرنسا تنهي التحقيق في حادث إسقاط طائرة رئيسا رواندا وبوروندي عام 1994

رفض استئناف أحمد سعد على دفع 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ