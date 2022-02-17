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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول بعثة بيراميدز إلى مطار لوساكا في زامبيا استعدادا لمواجهة زاناكو

صدى البلد

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار لوساكا في زامبيا استعدادا لمواجهة زاناكو في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغادرت بعثة بيراميدز، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت ولراحة جميع أفراد البعثة على أن زامبيا مساء اليوم، وبرئاسة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.

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