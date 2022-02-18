لأول مرة في الصعيد.. نجاح عمليه تصحيح جنس لطفل وتحويله إلى أنثي.. والطبيب المشرف: أخذنا موافقة الطب الشرعي واستخراج شهادة ميلاد جديدة

نجاح عملية تصحيح جنس لطفلة في المنيا

الحالة شخصت على انها أنثى ولكنها تحوي أعضاء تناسلية ذكورية

تجهيز الطفلة 6 اشهر لإجراء العملية

الأطباء نجحوا في تحويلها الى انثي بعد العرض على الطب الشرعي

شهدت محافظة المنيا قصة غريبة خلال الساعات الماضية وهي إجراء عملية جراحية لتصحيح جنس طفل ذكر 3 سنوات وتحويله إلى جنسه الطبيعي والأصلي الأنثى بمعاونة فريق من الأطباء.

تفاصيل إجراء العملية الجراحية لتصحيح جنس طفل ذكر 3 سنوات وتحويله إلى جنسه الطبيعي والأصلي الأنثى كشفها الدكتور محمد فتحي عبدالرحمن أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى النساء والأطفال التابعة لجامعة المنيا.

في البداية قال الدكتور محمد عبد الرحمن أنه تم إجراء الفحوصات المعملية الدقيقة والعرض على الطب الشرعي الذي أقر بصحة التشخيص، وصدور الحكم القضائي بتغيير نوع الطفل واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل نوعها الجديد.

وكشف أن الطفلة خضعت لفحص طبي دقيق وخريطة جينية ومنظار بطن جراحي ومنظار مثانة والتي أثبتت جميعها تشخيص الحالة على أنها أنثى، ولكنها تحوي أعضاء تناسلية ذكورية نتيجة تضخم الغدة الكظرية الخلقي أثناء فترة الحمل.

أوضح أستاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنيا وقائد الفريق الذي أجرى الجراحة، بأن الطفل استغرق تحضيره للجراحة ما يقارب من 6 أشهر، وبعدها تم اجراء الجراحة لتصبح طفلة أنثى مكتملة الأنوثة قادرة فيما بعد على الزواج والانجاب.

وأشار إلى أن الجراحة تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد وتوضح المستوى الملحوظ في تقدم جراحين الأطفال

وأوضح أن المستشفيات الجامعية تشهد نقلة نوعية وطفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي مؤكدا ان أهمية الجراحة تاتي لكونها جراحة نوعية دقيقة تمثل قفزة في المستوي التقني لجراحي الأطفال بالجامعة

وتابع أن الجامعة تقوم بتقديم كامل دعمها للجراحات النوعية المتخصصة بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.

وقدم الدكتور محمد عبد الرحمن الشكر للدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة على الدعم المتواصل والمستمر للمستشفيات الجامعية والدكتور حسام الدين شوقي عميد كلية الطب والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الذين قدما كافة الدعم اللازم لإجراء الجراحة وكذلك الفريق الطبي لوحدة جراحة الأطفال الدكتور محمد ربيع رئيس الوحدة والدكتور عمرو حمدي رئيس أقسام الجراحة بالوحدة والدكتور خلف ياسين مدرس جراحة الأطفال والدكتور محمد حسان مدرس مساعد جراحة الأطفال والدكتور عمرو مصطفى المصري والدكتور محمد كمال نواب جراحة الأطفال واطباء التخدير الدكتور محمد جلال والدكتور محمد ياسين والدكتورة فاطمة يحيى والدكتور إسلام شداد والدكتور محمد صلاح البدري أستاذ المسالك بالجامعة والدكتور محمد حسان نائب المسالك والدكتورة نورا البكري مدرس الغدد الصماء في الأطفال والتمريض كريم علاء ومحمد صلاح.

كما تقدم بالشكر إلى أسرة الفتاة لتحملهم مشقة الجراحة.

