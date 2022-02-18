استشاري تأهيل نفسي: 95% من النساء يعانين اضطراب الشخصية الهيسترية... فيديو

قال الدكتور علي عبدالنبي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، إن النساء لديهم ما يسمى اضطراب الشخصية الهيسترية، حيث أن 95% من النساء يعانين من هذا الأمر مما يجعلهم أكثر انفعالية.

وأشار "عبدالنبي"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن المرأة تستطع جذب انتباه الطرف الأخر، مضيفا: "المرأة لو معرفتش تجذب انتباهه بشكل مناسب بتنكد عليه"، لافتا إلى أن المرأة شخصية شكاكة.

وأضاف أن معظم الخلافات بين الزوجين سببها تفتيش المرأة وراء زوجها، حيث أن حالة الشك التي تعاني منها المرأة تجعلها تعقد الأمور، محملا المرأة سبب البحث عن المشاكل، منوها بأن عقل المرأة يفكر بشكل عشوائي غير منظم، وعندما لا تجد شيىء تفكر فيه تركز مع زوجها، معلقا: "المرأة هي صاحبة مقولة هنكد عليك.. الراجل مش بيقول كده"..‎