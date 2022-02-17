الإسماعيلي يوافق علي استقالة براون.. واجتماع طارئ لـ اختيار جهاز فني جديد للدراويش

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني خوان براون بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام، وإنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

ويعقد مسئولو الإسماعيلي، إجتماعًا مستمر في الوقت الحالي حتي اختيار جهاز فني جديد يكون قادر علي تخطي الفريق أزمته في المسابقة المحلية، علي أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة.

والجدير بالذكر أن الأرجنتيني خوان براون تولي مهمة الإسماعيلي يوم 13 نوفمبر الماضي، ولعب الفريق تحت قيادته 6 مباريات خلال منافسات الدوري العام، تعادل 3 وخسر 3، بينما خاض في كأس رابطة الأندية المحترفة 5 لقاءات، فاز 2 وتعادل 3 مواجهات.