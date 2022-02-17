عاجل
برنامج الدوم.. لميس الحديدي تفاجئ متسابقا بـ سؤال عن الأهلي.. فيديو أخبار السوشيال ميديا.. عمرو دياب يروج لحفله الغنائي في الرياض.. ومجدي عبد الغني يعلق علي فيران توريس: لقطة مش متعودين نشوفها الداخلية في يوم.. ضبط سيدتين متهمتين بتهريب أقراص مخدرة بـ 21 مليون جنيه عبر مطار برج العرب.. مداهمة وكر إجرامي ومقتل عنصر شديد الخطورة جامعة حلوان: الدورات التدريبية تعد ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية الدولة لا تريد تشريد المواطنين.. السجيني: الملاك والمستأجرين ضحايا للإيجار القديم.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يوافق علي استقالة براون.. واجتماع طارئ لـ اختيار جهاز فني جديد للدراويش

صدى البلد

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني خوان براون بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام، وإنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

ويعقد مسئولو الإسماعيلي، إجتماعًا مستمر في الوقت الحالي حتي اختيار جهاز فني جديد يكون قادر علي تخطي الفريق أزمته في المسابقة المحلية، علي أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة.

والجدير بالذكر أن الأرجنتيني خوان براون تولي مهمة الإسماعيلي يوم 13 نوفمبر الماضي، ولعب الفريق تحت قيادته 6 مباريات خلال منافسات الدوري العام، تعادل 3 وخسر 3، بينما خاض في كأس رابطة الأندية المحترفة 5 لقاءات، فاز 2 وتعادل 3 مواجهات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يوافق علي استقالة براون.. واجتماع طارئ لـ اختيار جهاز فني جديد للدراويش

الصحة: تسجيل 2071 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

السمكة الشبح..اكتشاف سمكة قرش نادرة في نيوزيلاندا

السيسي: مصر ستسعى خلال قمة المناخ المقبلة للخروج بنتائج قابلة للتنفيذ

الأقمار الصناعية ترصد موجة أمطار غزيرة تضرب البلاد بعد ساعات

السيسي يترأس المائدة المستديرة حول تغير المناخ بالقمة السادسة للاتحادين (الأفريقي والأوروبي)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ