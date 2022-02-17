الإسماعيلي يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين وتغريمهم ماليًا

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بجانب توقيع عقوبة مالية، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق خاصة وأن إدارة النادي حرصت علي تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل إلي نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بالإضافة إلى رصد مكافآة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة الأرجنتيني خوان براون، قد حرص علي رفع الحرج عن مسئولي النادي بتقديم استقالته بالكامل عقب تعرض الفريق للخسارة من بيراميدز بهدف نظيف مساء أمس الأربعاء في تاسع جولات المسابقة المحلية علي ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.