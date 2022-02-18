التنمية المحلية: تصوير مخالفات البناء عبر القمر الصناعي

قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه يتم تصوير التعديات على الأراضي الزراعية جوا من خلال الأقمار الصناعية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية mbc مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أنه عند حدوث أي تعدي يتم ظهوره في الصور وعلى الفور يتم إبلاغ المتابعة الموجودة في كل محافظة من المحافظات المصرية مع جهاز التفتيش والمتابعة بالتنسيق مع المحافظات ووحدات إنفاذ القانون ليتم الإزالة الفورية حتى وإن كان في أيام العطلات الأسبوعية أو الأعياد الرسمية.

وأوضح ، أنه يتم العمل في المرحلة الثانية حتى 26 مارس القادم، معقبًا: "حتى الآن يوجد 2074 حالة تعدي على مساحة 413 ألفا و400 متر مربع، كما تم استرداد 1306 أفدنة بعد إزالة 306 حالات تعد على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن حالة الإزالة تتم على حساب من قام بالتعدي.