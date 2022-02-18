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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تاج الدين: أوميكرون أكثر انتشارا وعدوانية والإصابات.. وزير المالية: ندعم رغيف الخبز بـ50 مليار جنيه.. والأرصاد تحذر من الطقس

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مدير قصر العيني الفرنساوي: الموجة الخامسة من كورونا بعد شهرين
قال الدكتور عمرو الحديدى،  مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن هناك 7 حالات ولادة  بمستشفى قصر العينى كانت الأم مصابة بكورونا، ولكن الجنين كان سليما ومعافى.


وزير المالية: ندعم رغيف الخبز بـ50 مليار جنيه..وقد تصل إلى 58 مليارا..فيديو
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدعم لا يذهب لمستحقيه، مؤكدا أننا ندعم رغيف الخبز بـ 50 مليار جنيه وقد تزيد وتصل إلى 58 مليارا بسبب ارتفاع القمح المستورد .


طعنني في شرفي.. حلمي عبد الباقي: عاوز حقي من حمو بيكا |فيديو
أعرب الفنان حلمى عبد الباقي، عن استيائه الشديد بسبب اتهامات مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إلى مجلس نقابة المهن الموسيقية بتلقى رشاوى مالية لقبول قيد بعض المطربين.


الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو
قال الدكتور محمود شاهين، مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار في الطقس تضرب البلاد بدءا من غدٍ الجمعة وتستمر حتى صباح الأحد المقبل، وستسقط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الجمهورية، ويصاحبها بعض السحب الرعدية.


تاج الدين: أوميكرون أكثر انتشارا وعدوانية والإصابات تكون بشكل عائلي.. فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن متحوري دلتا و أوميكرون هما الأكثر شيوعا على مستوى العالم، لافتا إلى أن مصر تشهد ارتفاع في أعداد الإصابات.


تشهد نشاطًا .. البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل |فيديو
قال  الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، إن هناك عددا من الأماكن في مصر تشهد نشاطا زلزاليا، ويتم تسجيل زلزال أو أكثر يوميًا، وهذا لا يعني أن مصر دخلت حزام الزلازل.


الكهرباء: رفع العداد حال عدم دفع الفاتورة شهرين متتاليين
قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة ستقوم برفع العداد، حال عدم دفع فاتورة الكهرباء شهرين متتالين، حتى لا يحدث تراكم في الديون، وسيتم تركيب عداد بكارت، وتقسيط ثمن العداد على شحن العداد.


محمد صلاح في ضيافة إسعاد يونس.. فيديو
عرضت قناة دي إم سي، تقرير فيديو يوضح أن اللاعب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، سيكون ضيف الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة.


بعد ارتفاع أسعاره.. شعبة الذهب توجه رسالة لـ المواطنين.. فيديو
قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر جرام الذهب لعيار 21 وصل إلى 840 جنيها.

 

اخبار التوك شو وزير المالية الطقس الأرصاد كورونا

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