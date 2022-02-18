عبد المنعم سعيد: نتائج مروعة حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا ستكون نتائجها مروعة حتى إذا كانت محدودة أو حمقاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّ العالم أصبح هشًا بسبب جائحة كورونا التي تدخل عامها الثالث فضلًا عن الوضع الاقتصادي الهش بين الصين والولايات المتحدة.

وأوضح أنّ الوضع في أوروبا يستعيد ذكريات قديمة وقوية، شرقًا وغربًا، لافتًا إلى أنّ القارة لها نكهة خاصة، فالأقلية الروسية داخل أوكرانيا تشبه إقليم السويدت الذي كان موجودًا في السويد سابقًا في فترة هتلر، وهي أشبه بمجموعة صغيرة تطلب من دولة أخرى التدخل لحمايتها.

وأشار إلى أنّ إجراء حشد عسكري على الحدود ثم تطويره إلى حرب أمرٌ فعلته مصر في حرب أكتوبر، وهو إحدى الخدع العسكرية التقليدية.