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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير عقاري: العاصمة الإدارية مدينة ذكية متكاملة والأفضل في الشرق الأوسط

رامي فارس
رامي فارس

أكد المهندس رامي فارس الخبير العقاري، أن الفترة الحالية تشهد إقبال جماهيري علي الاستثمار في العقار خاصة في العاصمة الإدارية بما تشهده من بنية تحتية متطورة وعقارات تم تصميمها بأفضل أساليب التكنولوجيا الحديثة في الشرق الأوسط.
وأضاف رامي فارس، أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الحالي، يعد الأفضل، بل أفضل استثمار حدث في مصر منذ عقود وانشاءات العاصمة الإدارية تمت باحترافية عالية، من بنية تحتية قوية وشبكة طرق تؤدي إليها من جميع الاتجاهات.

وقال فارس، إن العاصمة الإدارية دولة كاملة مصغرة بها بعض المميزات التي تتفوق بها عن باقي دول العالم الاول والدول المتقدمة، مدينة متكاملة ذكية تمثل دولة جديدة يتم العمل على إنشائها من خلال الحي الحكومي والوزارات والمساجد والكنائس والمشروعات السكنية والاستثمارية والمولات، وهو ما يجعلها  أكبر المدن الذكية في الشرق والأوسط. 
وأردف الخبير العقاري: اهتمام الدولة والشركات بعرض مشروعاتها باستمرار والتسويق لها ساهم في تسريع وتيرة عمليات بيع الوحدات، حتى لو كان المشروع أكثر ربحية خارج العاصمة، إلا أنَّ قدرة الأخيرة على جذب الأنظار يوفر الكثير من جهد التسويق، ليتحقق في النهاية البيع السريع للوحدات، وهو هدف أي مطور.
وتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على الشراء من قبل المواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع قرب توقيت إنتقال الوزارات والموظفين للعاصمة الإدارية وبدء الحياة الفعليه وكتابة تاريخ ميلاد جديد للجمهورية الجديدة.

واختتم قائلا إن الوقت الحالي هو الافضل للشراء في العاصمة الإدارية الجديدة معتبراً أن الأسعار ستشهد ارتفاع كبير خلال فترة ما بعد إنتقال الوزرات والموظفين للعاصمة الإدارية. 

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