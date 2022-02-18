متسابق أسواني يبهر لجنة تحكيم برنامج الدوم.. والشاعري: بحب أي حاجه من أسوان| فيديو

أبهر المتسابق "محمد طلبة"، ابن النوبة، لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، بأغنية "ربك هو العالم"، أمام فئة الغناء التي تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

وعلق الفنان "حميد الشاعري"، قائلا: "برافو عليك، بصراحة أنا بحب أي حاجه من أسوان، لذلك أنا عطيتك أخضر لكي تكمل المرحلة المقبلة".



وانطلقت أولى حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط وانطلاق منافسات المتسابقين، ويذاع البرنامج على قناة “أون ”.

وانطلقت مسابقات التقديم التليفزيوني، وضمت لجنة التحكيم الإعلامية لميس الحديدي والإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية جاسمين طه.

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

و على سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.



