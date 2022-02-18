السعودية.. بيان عاجل للتحالف بشأن ضربة جوية في صنعاء

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إنه نفذ ضربات جوية في العاصمة صنعاء استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين.

وقال البيان: "تم تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء العاصمة".

الخميس، أعلن التحالف تدمير 11 آلية عسكرية، وتسجيل خسائر بشرية في صفوف مليشيات الحوثي في مدينتي مأرب وحجة باليمن.

وأكد التحالف في بيان: "تدمير 11 آلية عسكرية وتسجيل وخسائر بشرية بصفوف المليشيا" مشيرا إلى: "تنفيذ 15 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة.