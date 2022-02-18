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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صوتها يشبه أصالة.. المتسابقة دنيا محمد تبهر لجنة التحكيم في الدوم

دنيا محمد
دنيا محمد

قدمت المتسابقة دنيا محمد من بور سعيد اغنية "بالورد البلدي " بأداء مميز ورائع،يشبه صوت الفنانة  أصالة، خلال مشاركتها في برنامج "الدوم" على قناة "أون" ، ونالت إعجاب لجنة التحكيم. 

انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط، وانطلاق منافسات المتسابقين، ويذاع على قناة "أون".

 

وانطلقت  مسابقات التقديم التليفزيوني في حلقة اليوم، وضمت لجنة التحكيم الإعلامية لميس الحديدي  والإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية جاسمين طه.

 

ويقوم المسابقون بتقديم تجارب أداء أمام لجنة التحكيم لـ موهبة التقديم التلفزيوني، وتقوم اللجنة بتقييم المتسابقين وإبداء الرأي فيهم .

 

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة  أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

 

و على سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

 

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.

 

https://fb.watch/beydrARF5N/

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