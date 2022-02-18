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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي عن أول فوز له على الهلال بالسودان بعد أن خاض 4 مواجهات سابقة مع الهلال بأم درمان لم يحقق خلالها أي انتصار بعد الخسارة في مباراة والتعادل في 3 مباريات، وأحرز الأهلي هدفا وحيدا عن طريق محمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني .. وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الخاصة ببعثة الفريق المتواجدة في السودان؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

‏وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أعلن قائمة الفريق والتي تضم كلًا من:

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علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدى أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ  محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني .. وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب الهلال ، وتذاع عبر قنوات بي ان سبورت بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

أزمة قبل مباراة الأهلي والهلال 

أعلن نادي الهلال السوداني التصعيد ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتقديم استئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بعد قرار منع حضور جماهير الفريق أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف أصدر قرارا بمنع الجماهير حضور لقاء الأهلي والهلال السوداني بعدما حصل الفريق السوداني على موافقة وزارة الصحة بحضور ١٥ الف مشجع.

وقال الهلال في بيانه الذي صدر اليوم الخميس: "أرفق الهلال كافة المستندات التي تعضد موقفه في القضية، ووفقا للائحة المنطمة لمسابقة أبطال أفريقيا والتي تحتوى على 4 بنود لا تضم أي بند أمني، فيما تضم الاشتراطات الصحية".

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خطابا إلى الاتحاد السوداني بالسماح لجماهير الهلال بحضور المباراة، قبل أن يتراجع ويقرر منع الحضور الجماهيري.

وتابع الهلال في بيانه: "تقرر التصعيد إلى محكمة كاس بالاستئناف وايقاف التنفيذ بواسطة المستشار القانوني الدولي للهلال، وتم ارفاق كافة المستندات التي تعضد موقف الهلال في القضية، بما فيها البيان الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي شكر في الاتحاد الأفريقي لموافقته على طلبه بحظر دخول الجماهير للمباراة".

اتحاد الكرة يشكر الكاف:

وجّه مجلس اتحاد الكرة المصري الشكر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة التي ستقام غدًا الجمعة باستاد الهلال بالخرطوم.

الأهلي يلتزم الصمت:

النادي الأهلي لم يصدر أي بيان أو تعليق خاص بشأن قرار منع جماهير الهلال من المباراة ، أو حتى لجوء النادي السوداني إلى محكمة التحكيم الرياضية.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني 

ولعب الهلال مع الأهلي في البطولات الأفريقية 8 مرات حقق الأحمر الفوز في 3 مباريات، وفاز الهلال مرتين وتعادلا 3 مرات.

وكانت أول مواجهة بين الأهلي والهلال في نهائي دوري الأبطال 1987 وتعادلا في أم درمان بدون أهداف، وفاز الأحمر بالقاهرة 2-0 وتجددت المواجهة في دور الـ 32 من دوري الأبطال 2004 وفاز الهلال بالقاهرة 1-0 وتعادلا بدون أهداف في السودان.

ولعبا مجددا بدور المجموعات بدوري الأبطال 2007 وفاز الأهلي بالقاهرة 2-0 وفاز الهلال بملعبه 3-0 .

وآخر المواجهات كانت في دور المجموعات 2020، وفاز الأهلي بالقاهرة 2-1 وتعادلا بالخرطوم بهدف لكل منهما.

ولم يلعب الأهلي مع الأندية السودانية في أفريقيا سوى مع ناديي الهلال والمريخ وخاض 16 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 3 مرات فقط.

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