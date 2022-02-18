التنورة والعرض النوبي.. تفاعل أهالي عرب العطيات مع فعاليات المسرح المتنقل

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، وذلك بفرع ثقافة أسيوط ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة.

وياتي ذلك إهتماماً من وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتفعيل دورالمسارح المتنقلة للمناطق النائية، حيث تتوالي فعاليات القوافل الثقافية للمسرح المتنقل.

وأقيمت قافلة بمركز شباب العطيات، بدأت فعالياتها بمحاضرة تثقيفية بعنوان "مخاطر الزواج المبكر" حاضرها أحمد البرغوتى طارحاً رؤية جوهرية حول خطورة الزواج المبكر وأضراره النفسية والجسمانية على المرأة، وإنتشاره بشكل كبير في صعيد مصر.

بينما أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "البيئة والتغير المناخي" بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، ألقاها خالد محمد إبراهيم مثقف بيئي، مشيراًإلى مفهوم كلمة المناخ، وكيفية التكيف مع الأجواء المناخية.

تلاها أمسية شعرية شارك فيها نخبة من كبار أدباء أسيوط وهم الشاعراء محمد أبو شناب رئيس مجلس إدارة نادي أدب منفلوط السابق، المهندس أحمد صلاح فخري رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة ديروط، يحيي شاكر، حيث قدموا بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتم اللقاء بسماع بعض المواهب الشعرية الشابة.



على التوازي أقيم معرض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، اختتمت فعاليات القافلة بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيي، قدمت الفرقة العديد من التابلوهات الراقصة منها "التنورة" والعرض النوبي " .