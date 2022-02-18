يوسف حمدي: محمد هاني يستحق التواجد بالمنتخب والظروف تتحدى كيروش

يرى يوسف حمدي نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة السنغال التي تنتظر منتخب مصر في تصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال صعبة للغاية وتحتاج مزيد من التركيز.



وتابع حمدي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC: "ظروف المنتخب صعبة، وكنت أتمنى أن تتوفر الظروف لكيروش ليبدأ معسكر مبكر، لكن ظروف الدوليين ومشاركات الأهلي والزمالك وبيراميدز صعبت فكرة البدء مبكرا".



وواصل نجم الكرة المصرية سابقا: "أتمنى انضمام محمد هاني للمنتخب مع عمر كمال، وهي فرصة العمر للاعب أن يتواجد في حسابات المنتخب في مباراتي السنغال ومن بعدها التواجد في قائمة كاس العالم".



وأكمل يوسف: "كيروش يثق في أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، وصعوبة مباراة السنغال تكمن في الفترة القصيرة بين مباراتي الذهاب والإياب".



وعن مشاركات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية قال يوسف: "الزمالك بدأ بشكل غير جيد لكنى أتوقع أن يفوز على ساجرادا والوداد لو تخلص من الضغوط، وحالة الأهلي والزمالك تؤهلهم للفوز في مباريات المجموعات بدوري الأبطال".