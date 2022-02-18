عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف حمدي: محمد هاني يستحق التواجد بالمنتخب والظروف تتحدى كيروش

صدى البلد

يرى يوسف حمدي نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة السنغال التي تنتظر منتخب مصر في تصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال صعبة للغاية وتحتاج مزيد من التركيز.

وتابع حمدي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC: "ظروف المنتخب صعبة، وكنت أتمنى أن تتوفر الظروف لكيروش ليبدأ معسكر مبكر، لكن ظروف الدوليين ومشاركات الأهلي والزمالك وبيراميدز صعبت فكرة البدء مبكرا".
 

وواصل نجم الكرة المصرية سابقا: "أتمنى انضمام محمد هاني للمنتخب مع عمر كمال، وهي فرصة العمر للاعب أن يتواجد في حسابات المنتخب في مباراتي السنغال ومن بعدها التواجد في قائمة كاس العالم".
 

وأكمل يوسف: "كيروش يثق في أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، وصعوبة مباراة السنغال تكمن في الفترة القصيرة بين مباراتي الذهاب والإياب".
 

وعن مشاركات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية قال يوسف: "الزمالك بدأ بشكل غير جيد لكنى أتوقع أن يفوز على ساجرادا والوداد لو تخلص من الضغوط، وحالة الأهلي والزمالك تؤهلهم للفوز في مباريات المجموعات بدوري الأبطال".

مصر الأهلي والزمالك الزمالك منتخب مصر محمد هاني كأس العالم الكرة المصرية الزمالك وبيراميدز نجم الكرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

ترشيحاتنا

أمريكا.. بلينكن يقبل دعوة لافروف لاجتماع بشأن أوكرانيا

أفريقيا على صفيح ساخن ..الأهلي والهلال وتصحيح مسار الزمالك مواجهات تشعل جولة دوري الأبطال

حكم ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط.. اعرف الرأي الشرعي

أدعية يوم الجمعة المستجابة.. رددها قبل غروب الشمس وعقب صلاة العصر

دعاء يجلب الغنى علمه الرسول لابنته فاطمة .. ردده طول اليوم

للمرة الأولى في السعودية.. 28 ألف سيدة يتقدمن لـ 30 وظيفة سائق قطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ