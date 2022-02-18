مصر تسجل 2071 إصابة جديدة بكورونا وبايدن يجدد التحذير من اجتياح روسي لأوكرانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

البحرين: إلغاء الحجر و الـ PCR لجميع القادمين

أمريكا: التوصل إلى اتفاق نووي ممكن خلال أيام

بطلب إيطالي.. مجموعة السبع تدرج الملف الليبي في برنامج اجتماعها بميونيخ

عباس يؤكد ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

حلف الأطلسي: روسيا قد تختلق ذريعة لغزو أوكرانيا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشان المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 61 حالة وفاة و2071 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 463370 من ضمنهم 395235 حالة تم شفاؤها، و 23580 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن مملكة البحرين أعلنت تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر مطار البحرين الدولي بدءًا من يوم الأحد 20 فبراير. وقررت المملكة إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إليها.

وأشارت "القبس" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا، معتبرة أن إمكانية إبرام اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكنة في غضون أيام إذا أظهرت طهران جدية في هذا الشأن.

وقالت "الأنباء" إن مجموعة السبع سوف تناقش الوضع في ليبيا خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة المزمع عقده السبت المقبل في ميونيخ بألمانيا بناء على طلب إيطاليا.

وأفادت "الوطن" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد على ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ووقف النشاطات الاستيطانية واعتداءات وإرهاب المستوطنين ووقف طرد الفلسطينيين منأاحياء القدس ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، قال إن الحلف يشعر بالقلق من أن تحاول روسيا اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا، وذلك في معرض تعليقه على تقارير عن قصف عبر خط وقف إطلاق النار في منطقة دونباس شرق أوكرانيا

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا مرتفع للغاية، مضيفًا أن "كل المؤشرات التي لدينا تدل على أنهم مستعدون لدخول أوكرانيا، لمهاجمتها"، فيما اتهم الكرملين بايد بإذكاء التوتر بقوله إنه يتوقع أن تقوم روسيا بغزو أوكرانيا خلال أيام.

وأفادت "الوطن" بأن روسيا جددت التأكيد أنها لا تخطط لاجتياح أوكرانيا، رغم نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي عند حدودها؛ ما يثير مخاوف لدى الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة ضد كييف.