النقض توضح القيد في الجدول العام للنقابة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شرح القيد في الجدول العام للنقابة.

جاء في حيثيات الحكم أنمؤدى المادة (٣) من الباب الثاني من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء نقابة الصيادلة أنه يشترط للقيد في الجدول العام للنقابة أن يكون طالب القيد حاصلاً على بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها ومتمتعاً بالجنسية المصرية أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة ، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية تمس الشرف ، وأن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة .