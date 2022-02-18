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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة ما تردد حول قصف روضة أطفال في بلدة ستانتسيا لوهانسكا الأوكرانية

اوكرانيا
اوكرانيا

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة ما تردد حول قصف روضة أطفال في بلدة ستانتسيا لوهانسكا الأوكرانية.


وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن مثل هذا القصف العشوائي للبنى التحتية المدنية غير مقبول على الإطلاق ويمثل انتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار واتفاقيات مينسك. 

ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد فوري للتصعيد المستمر للعنف ويثني على أوكرانيا لضبط النفس المستمر.


وأضاف البيان: بصفتنا الاتحاد الأوروبي، فإننا نقف متحدين في دعمنا الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا. ويؤيد الاتحاد الأوروبي بالكامل عمل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويدعو إلى وصولها دون قيود إلى كامل أراضي أوكرانيا، تمشيا مع ولايتها.


واتهم كل من أوكرانيا والمتمردين المدعومين من روسيا بعضهم بعضا بانتهاك اتفاق الهدنة بإطلاق النار في منطقة دونباس الواقعة في شرق أوكرانيا. ففي حين قال المتمردون إن عدة مواقع خاضعة لسيطرتهم تعرضت لقصف قوات أوكرانية في الساعات الـ24 الماضية، بينما كانت كييف تحاول، بحسب قولهم، "تصعيد الصراع"، قالت القوات الأوكرانية إنها تلتزم بجميع الاتفاقات، واتهمت المتمردين بقصف بلدة ستانتسيا لوهانسكا وإصابة اثنين من المدنيين.
 

الاتحاد الأوروبي يدين قصف روضة أطفال ستانتسيا لوهانسكا

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