صحف الإمارات: بريطانيا تحذر روسيا من الاعتراف بالانفصاليين في أوكرانيا.. كييف تستدعي السفير الإسرائيلي لتوبيخه بسبب روسيا.. إلغاء فحص كورونا للقادمين إلى الأردن والبحرين

104 قتلى بفيضانات وانزلاقات للتربة في البرازيل

الأردن: نحارب مهربي المخدرات نيابة عن دول المنطقة

بلينكن يلتقي لافروف الأسبوع المقبل ما لم يحصل غزو روسي لأوكرانيا

حريق على متن سفينة تقلّ 237 راكباً في البحر الأيوني



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية، والتي نرصدها في السطور التالية.

وفي صحيفة “الخليج” أعلنت السلطات الأردنية، الخميس، تخفيض فترة العزل لمصابين فيروس كورونا، وإلغاء فحص «بي سي آر» للقادمين إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، قوله، إن الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا، يبدأ تطبيقها اعتباراً من 1/ 3/ 2022 وتشمل: تخفيض فترة العزل لمصابي كورونا إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص «بي سي آر» دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل.

كما تضمنت الإجراءات إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر مخالطي مصابي كورونا، وإلغاء فحص "بي سي آر" للقادمين إلى البلاد.وشملت أيضاً، إلغاء فحص «بي سي آر» كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع القرار الخاص يضرورة تلقِّي جرعتيّ اللقاح لدّخول المنشآت العامَّة والخاصَّة.

وأعاد الشبول التأكيد على عودة المدارس للتَّعليم الوجاهي الأحد المقبل، كما هو مقرَّر سابقاً، مع إلغاء نسبة 10% لتحويل الصفّ أو المدرسة إلى التَّعليم عن بُعد، والاكتفاء بعزل الطَّالب المصاب فقط لمدَّة 5 أيَّام من تاريخ أخذ العيِّنة، ويعود بعدها إلى الدِّراسة دون الحاجة لإجراء «بي سي آر».

وشدد الشبول على أنَّ الوباء ما زال مستمرَّاً محليَّاً وعالميَّاً، وأنَّ القرارات مرهونة بمستجدات الوضع الوبائي، لافتاً إلى أن الوقاية الصحيَّة العامَّة والحصول على اللقاحات هي السَّبيل للسيطرة على الوباء.

من ناحية أخرى، حذرت بريطانيا الخميس، روسيا من الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا، الامر الذي يعني في رأي وزيرة الخارجية البريطانية وجود نية لدى موسكو لـ«المواجهة».

وقالت الوزيرة ليز تراس في بيان إن خطوة كهذه ستشكّل «هجوماً جديداً على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، وستثبت قراراً روسياً بـ«اختيار طريق المواجهة بدل الحوار».وأضافت: «نحض روسيا على وقف سلوكها المزعزع للاستقرار بحق أوكرانيا، والوفاء بالالتزامات التي ارتضتها بحرية، وخاصة اتفاقات مينسك».

واعتبرت تراس أنّ دعوة بوتين الى الاعتراف باستقلال تلك المناطق تظهر «ازدراء صارخاً بالتزامات روسيا في إطار اتفاقات مينسك». وصوّت مجلس الدوما الروسي الثلاثاء على دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى اعتراف روسيا باستقلال المناطق الانفصالية الموالية لها.

ومن شأن الاعتراف بالمناطق الانفصالية أن يعني نهاية الاتفاقات التي وقعت العام 2015 بوساطة فرنسية ألمانية، وكرست عملية سلام شرقي أوكرانيا تنص على أن تعود هذه المناطق في نهاية المطاف الى سيطرة كييف مع منحها حكماً ذاتياً.

وكانت باريس رأت أن الاعتراف الروسي كهذه ستكون «اعتداء غير مسلح»، فيما اعتبرت واشنطن أنها ستمثل «انتهاكاً شديداً للقانون الدولي».ومنذ أعوام، تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بعدم تطبيق اتفاقات مينسك.

وفي البرازيل، قضى 104 أشخاص على الأقلّ في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو، كما أعلن حاكم الولاية ليل الأربعاء الخميس، كما لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في عواصف عنيفة ضربت وسط أوروبا، حيث بلغت سرعة الرياح 181 كلم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.

وأعادت سلطات ولاية ريو دي جانيرو (جنوب شرق البرازيل) تقييم الوضع مساء الأربعاء، لتعلن عن «104 وفيات مؤكدة»، فيما أعلن رجال الإغاثة إنقاذ 24 شخصاً.

وقال مكتب المدعي العام في ريو إن 35 شخصاً «سجلوا» في عداد المفقودين، رغم أن رجال الإطفاء وسلطات الإنقاذ الأخرى لم تقدم أي رقم. وشهدت هذه المنطقة خلال ساعات تساقط 260 ميليمتراً تقريباً من الأمطار أي أكثر مما كان متوقعاً لكامل شهر فبراي، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية «ميتسول». ونُقل قرابة 300 شخص إلى مراكز إيواء أقيمت غالبيتها في مدارس، بحسب مسؤولين.

وقد اجتاحت المياه الكثير من المتاجر في وسط بيتروبوليس التاريخي، جارفة السلع والبضائع. وأشارت وسائل إعلام إلى أن أكثر الأماكن تضرراً في بيتروبوليس هي ألتو دا سيرا.

وفي صحيفة “الإمارات اليوم”، قال مدير الإعلام العسكري الأردني، العقيد مصطفى الحياري، إن الأردن يخوض حربا غير معلنة على الحدود مع المهربين نيابة عن دول المنطقة، مبينا انه جرى قتل ٣٠ مهربا بعد تطبيق قواعد الاشتباك الجديدة.

وأضاف الحياري، في مؤتمر صحفي على الحدود الشمالية الشرقية امس، أن“من يسيء للأردن سيواجه الموت..فمن أولوياتنا الحفاظ على سياج الوطن”، مبينا أن "المخدرات تهدد الأمن المجتمعي، ونتعامل بحزم مع المهربين ولا نريهم سوى العيون الحمراء".

من جهته، قال العقيد الركن زيد الدباس إن الاردن خط الدفاع الأول عن المنطقة ولا تستطيع دولة بمفردها مكافحة تهريب المخدرات، ونحن نحاول منع شبكات المخدرات في سوريا من التوسع”. وأضاف“أمنيا بعد عامين من الهدوء النسبي في الجانب السوري وجدنا أن خلف هذا الهدوء عصابات كانت تقف لتهريب المخدرات للأردن واستطعنا الحصول على معلومات حول عمل هذه العصابات وأماكن التخزين والتصنيع كما كانت العصابات ترصد مرتباتنا واستخدام طائرات مسيرة في تهريب المخدرات”.

وأوضح الدباس“هناك عمليات منظمة وهناك عمليات وهمية لتضليل حرس الحدود، وهناك مجموعات مسلحة في الجانب السوري تشكل تهديدا، تستعين بقاذفات وأسلحة اتوماتيكية.

وفي أوكرانيا، نددت كييف بشدة، بطلب اسرائيل مساعدة روسيا في اجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من اوكرانيا ، وهي الحادثة التي اعتبر مسؤول اوكراني ان تل ابيب تعاملت خلالها مع بلاده كما لو انها قطاع غزة!

واستدعت اوكرانيا في وقت سابق الخميس، سفير اسرائيل لديها ميخال برودسكي لتسليمه "رسالة توبيخ" على خلفية طلب بلاده مساعدة روسيا في هذا الخصوص

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السلطات في كييف استدعت برودسكي"للتوبيخ" والحصول على توضيحات بشأن مكالمة السكرتير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية آلون أشبيز، مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف والتي تضمنت الطلب

واضافت الوزارة أن برودسكي أوضح للمسؤولين الأوكرانيين خلال استدعائه أن أشبيز كان يسعى خلال الاتصال مع بوغدانوف إلى خفض التصعيد الحالي والتشديد على قلق إسرائيل إزاء دبلوماسييها ومواطنيها

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الطرفين "أجريا محادثة صعبة"

وجرى استدعاء برودسكي بعد أن نشر موقع "أكسيوس" الأربعاء، تقريرا ذكر أن أشبيز طلب خلال الاتصال مع بوغدانوف فتح روسيا ممرات آمنة لإجلاء المواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا في حال دخول القوات الروسية إليها

وفي صحيفة “البيان”، يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل إذا لم تغزُ روسيا أوكرانيا، على ما أعلنت الخارجية الأميركية الخميس.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن بلينكن عرض لقاء لافروف "في أوروبا الأسبوع المقبل. وقد ردَّ الروس باقتراح مواعيد في نهاية الأسبوع المقبل، وهو ما وافقنا عليه شرط ألا يحصل غزو روسي لأوكرانيا".

وأضاف "إذا أقدموا على الغزو في الأيام المقبلة، سيظهر ذلك بوضوح أنهم لم يكونوا أبدا جادين بشأن الدبلوماسية".

من جهته أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري بعد ظهر الجمعة محادثات مع قادة الدول عبر الأطلسي "بشأن القوات العسكرية الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا" والجهود المبذولة لتغليب الدبلوماسية.

ووفقا لبرنامج رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، سيشارك في هذه المحادثات التي تنظم عن بُعد قادة كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

من ناحية أخرى، اندلع حريق على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي وتقل 237 راكبا وأفراد الطاقم البالغ عددهم 51 في البحر الأيوني، خلال رحلة بين ميناء إيغومينيتسا اليوناني (شمال غرب) وبرينديزي (شرق إيطاليا)، بحسب ما أعلنت شرطة الموانئ اليونانية الجمعة.

وتفيد المعلومات الأولية بأنه لم يسجل سقوط ضحايا حتى الآن.

وقال المصدر نفسه إن قبطان السفينة "يوروفيري أوليمبيا" طلب من الركاب مغادرة القارب، وتمّ إرسال ثلاثة زوارق دوريّة وثلاث قاطرات لخفر السواحل، إلى موقع السفينة.

ووقع الحادث قبالة السواحل الشمالية لجزيرة كورفو اليونانية، بين اليونان وألبانيا.

وذكر خفر السواحل اليوناني أنه لم تعرف أسباب الحريق وتم فتح تحقيق.

وفي صحيفة “الاتحاد”، أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين،إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا "بي.سي.آر" عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة وكذلك الحجر الصحي الاحترازي اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن شؤون الطيران المدني بالمملكة أنه بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري ، وسيتم اعتباراً من هذا التاريخ إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.