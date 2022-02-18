السعودية.. توقعات بسماء غائمة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة.

كما توقعت الأرصاد الجوية السعودية أن يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.