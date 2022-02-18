عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. توقعات بسماء غائمة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة

السعودية
السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة.

كما توقعت الأرصاد الجوية السعودية أن يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

ترشيحاتنا

الأهلي ضيفا ثقيلا على الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

نظام UMS.. طريقة واحدة لمعرفة النتائج بجامعة عين شمس

الطقس اليوم| سيول رعدية وعواصف ترابية.. وهذه مناطق الأمطار

الأوقاف: "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى" موضوع خطبة الجمعة اليوم

بدء الترم الثاني في مدارس 12 محافظة.. غدا

حبس وغرامة 300 ألف جنيه للمتهم بقرصنة هواتف السيدات والتجارة بهن إلكترونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ