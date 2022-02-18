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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 528 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال أسبوع بسوهاج

صدى البلد

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 528 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، خلال حملات نظافة وإنارة مكبرة نفذتها الوحدات المحلية خلال الأسبوع الماضي، للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ودشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملات نظافة مكثفة بالقرى التابعة، واسفرت الحملات عن رفع 110 طن قمامة ومخلفات صلبة، من شوارع قرية "جزيرة شندويل"، وعلى جانبي الطريق، وقرية الصلعة، ونجع سعودي بقرية إدفا، وقرية الكوامل بحري.

وتم التخلص الآمن ونقلها المقلب العمومي بالجبل الغربي، كما استهدفت حملات الإنارة وصيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات ليد موفرة للطاقة عدة مناطق منها "منطقة العمارات، والشباتية بقرية عرابة أبو الدهب، وقرية الصلعا، وقلفاو، وطريق العمرة الشيخ مكرم الغربي، وقرية روافع القصير".

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وفي مركز ومدينة أخميم تم القيام بأعمال صيانة الأعمدة وتركيب كشافات ولمبات ليد جيدة بشوارع المدينة "شارع المعلف والشوارع المجاورة، وتم إنارة ميدان الوزات، وطريق نجع الزرابى، والشوارع الفرعية من شارع العقيد، وشارع البحر، وشارع المدارس، وشوارع خلف مستشفى أخميم، وشارع العسال وشارع الشرقاوي".

وتابعت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج أعمال رفع كفاءة النظافة بامتداد شارع الجمهورية، وشارع الصفا، وجميلة أبو حريد، والمروة، وابن لقمان، والإمام مسلم،  كما كثفت أعمال الإنارة، حيث تم إنارة حارة الرضوة، وشارع الحاج مصطفى أحمد المتفرع من شارع أسيوط سوهاج.

وتم إنارة الجزء الأول من شارع أسيوط سوهاج بداية من كوبري الثقافة حتى معهد الإتصالات، وتم إنارة شارع الشيخ المراغي المتفرع من شارع الشريف، وإنارة شارع ترعة باجا الشرقي خلف مدرسة النور المكفوفين، وكذلك إنارة شارع رفاعة الطهطاوي المتفرع من شارع الشهيد محمد ضياء الدين، وشارع عبد الرحمن دياب المتفرع من شارع الجمهورية.

والوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة صيانة عدد 20 كشاف كهرباء، وتركيب عدد 25 لمبة ليد بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة بمشاركة فنيين الكهرباء؛ لرفع كفاءة الانارة بشوارع المدينة والطرق العامة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة 73 طن قمامة وتراكمات من شوارع المدينة "شارع عبد المنعم رياض، وشارع الجلاء"، وطريق المراغة امتداد طريق شندويل، الحريدية، وجوانب العمارات السكنية غرب السكة الحديد، وقرى "البطاخ، وبناويط، وأولاد اسماعيل، والغريزات".

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واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في مواصلة حملات الإنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة، شملت شوارع "العقيد، والعسال، والشرقاوى، والمعلف، وميدان الوزات، وطريق الزرابى"، وتم الانتهاء من الأعمال اللازمة لإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية.

وفي مركز ومدينة طهطا تم رفع 345 طن مخلفات وتراكمات بطريق اسيوط سوهاج الزراعي بمجلس قروى شطورة، وترعة السوهاجية، وقرية الشيخ مسعود بمجلس قروى الصفيحة، ونقطة التجميع " المقلب الوسيط " بالمدينة.  

ودشن مركز ومدينة طما بأعمال نظافة وتمهيد شوارع " الدرملى، والقومية العربية، ونزلة القبيصى، كما تم رفع جميع الحاويات بشوارع المدينة وأماكن تراكم القمامة، وشارع احمد عرابي، وفي سلامون تم رفع مخلفات القمامة أمام عملية مياه الحما، وطريق الجزيرة أمام مدرسة الحما.

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