دبلوماسية أمريكية تؤكد دعوة بلينكين لنظيره الروسي لافروف لحل الأزمة الأوكرانية

أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اقترح على نظيره الروسي سيرجي لافروف اللقاء في جنيف.

وقالت جرينفيلد وفقا للموقع الرسمي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "كما سمعتم دعا بلينكين وزير الخارجية الروسي لافروف لزيارة جنيف من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات نأمل أنهم سيقبلون الدعوة وسيختارون الدبلوماسية بدلا من المواجهة".

