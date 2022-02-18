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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمّار حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي الأحد المقبل

صدى البلد

يتوجه عمّار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إلى النمسا اليوم الجمعة؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق أن أجرى نفس الجراحة لـ«أكرم توفيق» لاعب الفريق.


وتم تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لجراحة عمار حمدي في النمسا تحت إشراف البروفيسور فينك، الذي يجرى الجراحات لنجوم الدوريات الأوروبية.


ويجري لاعب الأهلي الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده في النمسا قبل إجراء الجراحة.


ويتوجه الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، من القاهرة إلى النمسا غدا عقب عودته اليوم مع بعثة فريق الكرة المتواجدة في السودان، بعد الانتهاء من مباراة الهلال التي تقام في الثالثة عصر اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان.


وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.

 

عم ار حمدي جراحة الرباط الصليبي لنادى الأهلي البروفيسور فينك النمسا السودان

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