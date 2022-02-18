معجزة..الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج ستظل خالدة عبر الأزمان

قال أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إن رحلة الإسراء والمعراج من المعجزات التي حدثت لـ رسول الله، متابعا: معجزة الأسراء والمعراج ستظل باقية خالدة عبر الأزمان.



وأضاف "أسامة فخري الجندي" خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن عجائب الملكوت انكشفت أمام رسول الله خلال رحلة الإسراء والمعراج، متابعا: رحلة الإسراء والمعراج بمثابة كنز معرفي ضخم للغاية.

وأكمل:" قبل رحلة الإسراء والمعراج فقد رسول الله عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة،، متابعا: بعد وفاتها أراد الله عز وجل أن يخفف عن رسول الله، من خلال رحلة الإسراء والمعراج.

واستشهد بقول الله تعالى:"سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

