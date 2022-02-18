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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة الهلال اليوم

صدى البلد

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان في الواحدة ظهر اليوم؛ استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني التي تقام في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدورالمجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق كاملا اليوم، حيث يتناول اللاعبون وجبه الإفطار في التاسعة صباحا، وفي الحادية عشرة يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين يركز خلالها على التعليمات الختامية والإعلان عن التشكيل، فيما يتناول الفريق وجبة الغداء في الحادية عشرة والنصف ظهرا.


ويسعى الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لمواصلة مشواره في رحلة البحث عن البطولة الحادية عشرة في تاريخ النادي.
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أكد جاهزية الفريق لخوض مباراة الهلال وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس: «جاهزون لمباراة الهلال، ودائما ضربة البداية في دور المجموعات تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة، عكس المواجهات التي تقام في نهاية دور المجموعات، عندما تنحصر المنافسة على الوصول إلى ربع النهائي».


وقال موسيماني إن الأهلي يخوض اليوم أول مباراة بدوري الأبطال خارج ملعبه أمام فريق الهلال، ويتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يلعب على الفوز في كل مباراة، وهذا ليس معناه أن مواجهة الهلال ستكون سهلة.

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