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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي ظهر اليوم استعدادًا لمباراة الهلال

صدى البلد

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة بالفيديو مع اللاعبين في الحادية عشرة صباح اليوم قبل التوجه إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان لخوض مباراة الهلال.


وأسفر الاجتماع  الفني الذي عقد أمس عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.


وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين عصر اليوم، والتأكيد على موعد الوصول إلى الملعب قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.


وأدى الأهلي تدريبه الختامي عصر أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية.
 

بيتسو موسيماني النادي الأهلي ملعب الجوهرة الزرقاء الهلال رانجواجا كابيللو

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