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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لديه عالمه الداخلي الخاص.. صفات الطفل المنطوي

ما هي صفات الطفل
ما هي صفات الطفل المنطوي؟

الطفل المنطوي هو شخص يتمتع بصفات من نوع الشخصية المعروفة باسم الانطوائية، مما يعني أنه يشعر براحة أكبر في التركيز على أفكاره الداخلية ، بدلاً من التركيز على ما يحدث خارجيًا،  إنهم يستمتعون بقضاء الوقت مع شخص واحد أو شخصين فقط ، وليس مع مجموعات كبيرة أو حشود.

عندما تسمع كلمة انطوائي ، قد تفكر في شخص خجول أو هادئ ويفضل أن يكون بمفرده، في حين أن هذا قد يكون صحيحًا بالنسبة لبعض الانطوائيين، وفقا لما جاء في introvertdear.

ما هي صفات الطفل المنطوي؟

-للأطفال الانطوائيين عالم داخلي غني وحيوي وعالمهم الداخلي الخاص من الأفكار والعواطف حي للغاية بالنسبة لهم، وهم يعتمدون على هذا العالم الداخلي - ومواردهم الداخلية - لإرشادهم ، بدلاً من اللجوء باستمرار إلى مصادر خارجية للتحقق من الصحة والدعم.

بسبب عالمهم الداخلي الغني ، يستمتع الأطفال الانطوائيون باللعب الخيالي وقضاء الوقت بمفردهم، يمكنك غالبًا العثور عليهم في غرفهم الخاصة أو في أماكن منعزلة أخرى ، ويقومون بأنشطة فردية مثل القراءة أو الرسم أو ممارسة ألعاب الكمبيوتر.

لسوء الحظ، فإن امتلاك عالم داخلي غني يمكن أن يكون أيضًا سيفًا ذا حدين ، لأنه يمكن أن يؤدي بالأطفال الانطوائيين إلى الشعور بالعزلة والغربة عن أقرانهم، قد يُنظر إليهم على أنهم "غريبون" لوجود مجموعة من الأصدقاء الوهميين أو رغبتهم في قضاء فترة العطلة بأكملها بمفردهم تحت. لذلك ، من المهم أن يساعد آباء الأطفال الانطوائيين في معرفة كيف يمكن لطبيعتهم الهادئة أن تكون مصدرًا للقوة.

- إنهم فضوليون ويتعاملون مع الجوانب الأعمق للحياة

على الرغم من الهدوء والانطوائيين ، فإنهم فضوليون للغاية بشأن العالم، ولا يخشون طرح الأسئلة الكبيرة حول الحياة، يريدون معرفة سبب وجود شيء ما على ما هو عليه ، أو كيف يعمل شيء ما ، أو ما يعنيه حدث أو تجربة على مستوى أعمق، في بعض الأحيان  يفاجئون الكبار في حياتهم بمستوى إبداعهم وحل المشكلات ، ويبدو أنهم يمتلكون حكمة تتجاوز سنواتهم، في كثير من الأحيان حتى في سن مبكرة  يتمتع الأطفال الانطوائيون بالقدرة على الخروج من أنفسهم والتفكير في سلوكهم الخاص وهو أمر لا يمكن لجميع الأطفال فعله.

-يراقبون أولاً ويتصرفون فيما بعد

عندما يتعلق الأمر بالحشود ومجموعات اللعب ، فمن المحتمل أن يتم العثور على الأطفال الانطوائيين معلقين على طول الحواف (مثل الكثير من البالغين الانطوائيين في حفلة كبيرة!)، قد يبدو أنهم مترددون وحذرون في الانضمام ، لكن هذا ليس بالضرورة لأنهم خائفون، يميل جميع الانطوائيين ببساطة إلى "النظر قبل أن يقفزوا" ، وحتى الانطوائيون البالغون يفضلون الحصول على وقت للاستعداد العقلي قبل التواصل الاجتماعي، قد "يعيش" الأطفال الانطوائيون في المنزل  يتحدثون ويمزحون حيث يشعرون براحة أكبر.

- يتخذون القرارات بناءً على قيمهم الخاصة ، وليس بناءً على ما هو شائع

لأن أفكارهم ومشاعرهم ترسخهم داخليًا ، يميل الأطفال الانطوائيون إلى اتخاذ القرارات بناءً على معاييرهم الخاصة بدلاً من اتباع الحشد، إنهم "يسيرون على إيقاع الطبلة الخاصة بهم" ، ويختارون موسيقاهم وملابسهم وعروضهم وكتبهم وهواياتهم بناءً على اهتماماتهم وليس على ما هو عصري،  على الرغم من أن هذا قد يجعلهم ، مرة أخرى ، على خلاف مع أقرانهم ، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا جانبًا إيجابيًا من طبيعتهم لأنه يعني أنهم أقل عرضة لضغط الأقران، الأطفال الانطوائيون لا يفعلون الأشياء لمجرد التكيف معهم.

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