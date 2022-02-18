السنغال: القارة الإفريقية على أعتاب إنتاج لقاحات كورونا

تقدم ماكي سال الرئيس السنغالي بالشكر إلى الرئيس الفرنسي ومنظمة الصحة العالمية، قائلا إن فكرة مشروع نقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات كورونا داخل إفريقيا، ستؤثر بشكل كبير على مواجهة الجائحة والسيطرة عليها.



وأضاف “ماكي سال” خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من القمة الإفريقية الأوروبية، أن المشروع بمثابة تمرين عملي للتعاون الدولي، متابعا أن القارة الإفريقية الان على أعتاب إنتاج لقاحات كورونا.

وأكد: “نستهدف إنشاء مركز خاص لإنتاج لقاحات كورونا داخل السنغال.. هدفنا الوصول لـ 60% من اللقاحات الموجودة فى إفريقيا تنتج فى القارة”.



