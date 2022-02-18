عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القروض الاستهلاكية تقفز إلى أعلى مستوى بالبحرين

القروض
القروض

قفزت القروض الاستهلاكية التي تقدمها بنوك التجزئة العاملة في مملكة البحرين لقطاع الأفراد إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 5.1 مليارات دينار بنهاية العام 2021، وهي تعادل نحو 47% من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك.

 

وأكدت الإحصائيات الرسمية للبنوك، أن القروض التي تقدم لها الأفراد بضمان الراتب بلغت أكثر من 1.9 مليار دينار، وبضمان العقار نحو 2.2 مليار دينار، وبضمان الودائع 133 مليون دينار، وبضمان المركبة 109 ملايين دينار، ونحو 99 مليون دينار قروض عن طريق بطاقات الائتمان، وفق صحيفة الوطن البحرينية.

 

وبلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض بضمان الراتب 4.12%، وبضمان العقار 4.77%، وبضمان الودائع 2.88%، وبضمان المركبة 4.71%.

 

يذكر أن أرباح البنوك من القروض الاستهلاكية تتراوح بين 250 و300 مليون دينار سنوياً، وهو ما يغري البنوك لتقديم المزيد من الإغراءات للأفراد لدفعهم لاتخاذ قرض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

الطقس اليوم| سيول رعدية وعواصف ترابية.. وهذه مناطق الأمطار

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

الشيطان هو من أمرني.. أم تقطع رأس أبنها وكلبها

الاحتلال يزعم إحباط تهريب 50 مسدسا بالقرب من الحدود الأردنية

زراعة النواب: دراسات مشتركة بين البرلمان والحكومة لتحرير سعر الأسمدة

ضبط هواتف آيفون وساعات وشيش ومستحضرات تجميل مهربة في المطار

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل

232 مباراة.. مكرم الحزقي يكشف أبرز أرقام محمد صلاح بقميص ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قلب ولدي عليا حجر.. عم طارق يروي معاناته بعد طرد أسرته له

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

تزوجت عرفيا واعتزلت في مجدها .. أول ظهور للمطربة حنان

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ