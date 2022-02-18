القروض الاستهلاكية تقفز إلى أعلى مستوى بالبحرين

قفزت القروض الاستهلاكية التي تقدمها بنوك التجزئة العاملة في مملكة البحرين لقطاع الأفراد إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 5.1 مليارات دينار بنهاية العام 2021، وهي تعادل نحو 47% من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك.

وأكدت الإحصائيات الرسمية للبنوك، أن القروض التي تقدم لها الأفراد بضمان الراتب بلغت أكثر من 1.9 مليار دينار، وبضمان العقار نحو 2.2 مليار دينار، وبضمان الودائع 133 مليون دينار، وبضمان المركبة 109 ملايين دينار، ونحو 99 مليون دينار قروض عن طريق بطاقات الائتمان، وفق صحيفة الوطن البحرينية.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض بضمان الراتب 4.12%، وبضمان العقار 4.77%، وبضمان الودائع 2.88%، وبضمان المركبة 4.71%.

يذكر أن أرباح البنوك من القروض الاستهلاكية تتراوح بين 250 و300 مليون دينار سنوياً، وهو ما يغري البنوك لتقديم المزيد من الإغراءات للأفراد لدفعهم لاتخاذ قرض.