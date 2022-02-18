كأس الكونفدرالية.. بعثة بيراميدز تجري مسحة مباراة زاناكو

أجرت بعثة نادي بيراميدز في زامبيا المسحة الرسمية الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا، والخاصة بمباراة زاناكو في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.