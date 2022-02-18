الاحتلال يزعم إحباط تهريب 50 مسدسا بالقرب من الحدود الأردنية

زعم جيش الاحتلال اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب 50 مسدسا في منطقة وادي الأردن بالقرب من الحدود الأردنية.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية على لسان جيش الاحتلال، تقدر قيمة المسدسات بنحو 2 مليون شيكل، مبينة أنها كانت بطريقها لجماعاتإرهابية، بحسب وصفهم.

على جانب آخر، ذكرت مصادر إسرائيلية، إن الأجهزة الأمنية نشرت قوات إضافية من الشرطة الإسرائيلية و"حرس الحدود" في البلدة القديمة وباب العامود بالقدس، في أعقاب مخاوف من اندلاع مواجهات عقب صلاة الجمعة بحسب وكالة “معا” الفلسطينية.

وذكرت مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد ليوم جمعة متوتر في القدس وفي الضفة الغربية.