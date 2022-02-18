كل ما تريد معرفته عن شروط مسابقة وظائف وزارة الأوقاف للعمال والأئمة.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف: "تم فتح باب التقدم لوظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية “، حيث تم توفير 1000 وظيفة من قبل الوزارة”.



وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن هناك عددا من الشروط للقبول بهذه الوظائف ومن أهمها: حاصل على الجنسية المصرية ومحمود السمعة والسيرة وأن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جنائية.



وتابع، أن لايزيد السن عن 30 عام ، وأن المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين وأن لايقل التقدير العام للمتقدم عن جيد، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات المقررة، مشيرًا إلى أن التعاقد على وظيفة عامل مسجد يجب أن تتوافر في المتقدم شروط القبول الأولية بالإضافة إلى أن لايزيد السن عن 35 عام وأيكون حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية.



وأكد، أنه حالة نقص إجراء من الإجراءات المطلوبة لن يسمح النظم باستكمال باقي الإجراءات ،لافتًا إلى أن التقديم مستمر حتى 2 مارس، مشيرًا إلى أهمية اجتياز الكشف الطبي وأن يقر المتقدم بقبول العمل في أي مكان في جمهورية مصر العربية.



